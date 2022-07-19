Журналіст, який у реанімаційному відділенні Вінницької міської лікарні швидкої допомоги взяв інтерв’ю у мами загиблої під час ракетного удару РФ по Будинку офіцерів дівчинки, не мав на це дозволу Вінницької ОВА.

Про це під час брифінгу повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінниччини Тетяна Бондаренко.

За її словами, з початку війни у Вінницькій області діє наказ голови ОВА про відвідування закладів охорони здоров’я області представниками ЗМІ.

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Згідно з цим документом, відвідування здійснюється тільки за погодженням з департаментом охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА.

Тетяна Бондаренко повідомила, що за цим фактом департамент охорони здоров’я та реабілітації видав наказ про проведення відповідного службового розслідування.

Нагадаємо, що мешканка Вінниці Ірина Дмитрієва під час ракетного обстрілу Будинку офіцерів втратила доньку і сама отримала важкі ушкодження.

Крім того, Тетяна Бондаренко повідомила, що, станом на 18 липня, до закладів охорони здоров’я Вінниці звернулися за медичною допомогою 203 постраждалих. З них – 110 отримали амбулаторну допомогу.

На стаціонарному лікуванні перебуває 61 пацієнт, з них – троє дітей. Важкими залишаються 10 постраждалих, четверо з яких – у критичному стані.

Повідомляється також, що за підтримки МОЗ у Львівський опіковий центр транспортували чотирьох пацієнтів: трьох дорослих і одну дитину.

Двоє з цих пацієнтів під час транспортування були підключені до апаратів ШВЛ. Наразі всі вони стабільні і готуються до відправки за кордон.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Вінницької ОВА