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Про свою ваду серця дізналась тільки перед пологами: у Києві жінка народила здорову дитину

2 Жовтня 2023, 16:44
Марина Мелехова редактор
Про свою ваду серця дізналась тільки перед пологами: у Києві жінка народила здорову дитину

27 вересня у київському Інституті Амосова народився хлопчик. Однак ця радість супроводжувалась незвичайними обставинами. Мама немовляти, Анастасія, мала вроджену ваду серця, про яку навіть не здогадувалась.

Дитина вагою майже 3 кг народилася на 38-му тижні вагітності. На щастя, пологи пройшли добре, хлопчик має чудовий апетит та відчуває тепло і любов батьків.

Батько хлопчика, Олександр, приїхав з Бахмута саме на День захисника. Це стало для нього найкращим подарунком до свята військових.

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Попереду на жінку очікує операція, але зараз її життю нічого не загрожує. Цей маленький хлопчик приніс велике щастя та надію в їхню родину.

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Джерело і фото: НІССХ ім. М.М. Амосова

Теги
Війна в Україні Серце хвороба
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