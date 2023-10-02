27 вересня у київському Інституті Амосова народився хлопчик. Однак ця радість супроводжувалась незвичайними обставинами. Мама немовляти, Анастасія, мала вроджену ваду серця, про яку навіть не здогадувалась. Дитина вагою майже 3 кг народилася на 38-му тижні вагітності. На щастя, пологи пройшли добре, хлопчик має чудовий апетит та відчуває тепло і любов батьків.

Батько хлопчика, Олександр, приїхав з Бахмута саме на День захисника. Це стало для нього найкращим подарунком до свята військових.

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Попереду на жінку очікує операція, але зараз її життю нічого не загрожує. Цей маленький хлопчик приніс велике щастя та надію в їхню родину.

Джерело і фото: НІССХ ім. М.М. Амосова