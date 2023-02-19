Японський професор Єльського університету Юсуке Наріта допускає можливість вирішення проблеми старіння японського населення за допомогою масового самогубства літніх людей.

Однак у коментарі The New York Times він сказав, що його слова про самогубства і евтаназію були вирвані з контексту. Він стверджує, що таким чином він лише висловив занепокоєння, що в Японії керівні посади у владі і корпораціях займають чоловіки старшого віку.

У 2022 році кількість літніх жителів Японії віком 75 років і старше вперше перевищила 15% від усього населення країни. Зараз в країні проживає 19,73 млн осіб (15,5% від загального населення), які знаходяться в цій віковій групі.

Зараз дивляться

Через зростаюче навантаження на економіку японська влада замислювалися над підвищенням пенсійного віку. Зараз японці можуть вийти на пенсію в будь-який момент між 60 і 70 роками. У січні 2023 року прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що низький рівень народжуваності в Японії і старіння населення становлять серйозну небезпеку.

У грудні 2021 року на той момент 37-річний професор Єльського університету Юсуке Наріта в інтерв’ю японській новинній програмі заявив, що досить очевидним рішенням проблеми старіння населення було б масове самогубство, або масове сеппуку, літніх людей.

Він також припускав, що евтаназія в майбутньому може стати обов’язковою і навів як приклад свою матір, у якої виявили аневризму, коли йому було 19 років. За його словами, догляд за нею обходиться йому в 100 тис. ієн на місяць (близько $755).

Заяви Наріти та його популярність занепокоїли деяких японських політиків. Критики професора вважають, що його слова можуть викликати в суспільстві настрої, подібні до тих, що призвели до прийняття в 1948 році закону про євгеніку.

Закон про генетику передбачав примусову стерилізацію людей з різними захворюваннями,зокрема спадковими, психічними і генетичними порушеннями.

Закон діяв до 1996 року, його жертвами стали близько 25 тис. У 2019 році уряд Японії приніс офіційні вибачення жертвам закону і пообіцяв виплатити компенсації.

Що ж стосується самого професора, що сьогодні він стверджує, що фраза про масове самогубство була абстрактною метафорою і він більше не буде використовувати подібні вирази.

Джерело: Meduza