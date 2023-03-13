В Україні працює благодійний проєкт Неопалимі, його мета – комплексно і безкоштовно лікувати опіки та рубці українцям, які постраждали від війни з 2014 року. Йдеться як про військових, так і цивільних, волонтерів, дітей.

Стартував проєкт у серпні 2022 року з клініки Medestet, що у Львові, а вже в січні 2023-го почалася співпраця із МОЗ. Зараз проєкт об’єднав приватні медичні центри в 14 областях України. Це клініки естетичної медицини, які надають лазерну терапію, послуги з пластичної хірургії. Зараз у межах проєкту проходять лікування 80 пацієнтів з усієї України.

Одним із пацієнтів проєкту Неопалимі є 29-річний киянин Артем Мельник. Чоловік постраждав внаслідок російської агресії 20 березня 2022 року. Тоді росіяни завдали ракетного удару по торговому центру Retroville, поблизу якого перебував чоловік, що на той час був у лавах ТрО. Подальші події він пам’ятає уривками.

Зараз дивляться

– Сів у машину, говорив по телефону. І побачив у лобове вікно, як на мене насувається хвиля полум’я. Єдине, що встиг – це закрити руками обличчя, розповів Артем.

Ударною хвилею його вибило з машини. Він опинився на асфальті. Коли отямився, встав і пішов до Retroville, там його поклали у бусик, що перевозить вантажі, і доправили до лікарні.

– Єдине, що я пам’ятаю, це як мене поклали на дерев’яну підлогу в цей бус і закрили двері, – пригадує Артем Мельник.

Чоловіка доставили в Київську міську лікарню №8, що в Оболонському районі. Там Артему надали першу допомогу. Коли він прийшов до тями, найперше попросив зв’язатися із дружиною.

– Я пам’ятаю, як лежав на кушетці десь в коридорі. До, а, може, після операції, не знаю. Попросив людину, щоб дав телефон або написав моїй дружині, що я трішки обгорів, – розповів Артем Мельник.

Чоловіку дійсно здавалося, що опіки невеликі і він вийде з лікарні за кілька днів.

Насправді ж він отримав 30-35% опіків шкіри III-IV ступенів важкості, баротравму, струс та зламані ребра. Лікування Артема було тривалим, він переніс вісім операцій.

– На деяких ділянках тіла майже вугілля було, на лівій нозі не вистачає м’язів на гомілці, – додає чоловік.

Після цього Артем почав ще більше ненавидіти російських окупантів, водночас він мріє про перемогу України та подорожі.

Продовження лікування у проєкті Неопалимі

Зараз Артем Мельник продовжує лікування у проєкті Неопалимі у Львові, йому роблять лазерне шліфування шкіри та спеціальні ін’єкції, що покращують якість шкіри і відновлюють функціональність кінцівок. Випадок Артема – один із найскладніших, але за пів року лікування в проєкті є гарні результати.

– У нього абсолютно не рухалися пальці, кисті рук були повністю в контрактурах, втрата чутливості, – розповів лікар-дерматовенеролог Олександр Туркевич.

Артем не міг стояти на місці довше ніж 30 секунд, йому треба було постійно рухатися. Після кількох курсів лікування з ногами вже майже все чудово. З руками трохи складніше, але він рухає кистями й обслуговує себе сам.

Про проєкт

Благодійний всеукраїнський проєкт Неопалимі стартував зі Львова. Запустив його у серпні 2022 року лікар-дерматовенеролог Олександр Туркевич разом зі своїм сином Максимом Туркевичем, який тепер є керівником проєкту. Спочатку планували допомагати лише волонтерам, але згодом зрозуміли, що більше людей потребують такого лікування. І можливість допомогти є.

До проєкту долучалися інші фахівці та клініки. Так благодійний проєкт Неопалимі і почав комплексно й безкоштовно лікувати опіки та рубці українцям, які постраждали від війни. Це військові, цивільні, волонтери та діти.

Зараз проєкт охоплює майже 20 приватних медичних центрів по всій Україні: у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Черкасах, Чернівцях, Ужгороді, Вінниці, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську та Запоріжжі. А у січні 2023-го розпочалася співпраця ще й з МОЗ.

– Ми єдиний проєкт в Україні в цій галузі, який має державну підтримку. Це підтвердження того, що ми допомагаємо людям і точно не шкодимо, це визнання того, що ми робимо правильно, – розповідає Максим Туркевич.

Фінансової співпраці з державою немає. Усі матеріали: креми, сироватки безкоштовно українським медичним благодійникам надають міжнародні партнери. Проєкт використовує лише ті препарати, які науково підтвердженні.

Зараз в проекті 80 пацієнтів: частину ще консультують, інших вже лікують. Саме лікування довготривале – щонайменше 4-6 місяців, все залежить від випадку.

Стати учасником проєкту може кожен українець чи українка, які постраждали від війни. Щоб пройти лікування, потрібно на сайті проєкту Неопалимі заповнити реєстраційну форму. Далі з пацієнтом комунікує менеджер, допомагає обрати клініку, яка територіально ближче, призначає дату консультації.