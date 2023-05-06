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Профілактика ВІЛ: Україна вперше отримає доступ до ін’єкційних препаратів

6 Травня 2023, 16:25
Валентина Андрейко журналістка
ВИЧ-инфекция
Джерело: Depositphotos

Уперше в історії Україна отримає доступ до ін’єкційних препаратів для профілактики ВІЛ за програмою PEPFAR. Йдеться, зокрема про каботегравір пролонгованої дії (CAB-LA).

Відтепер Україна буде включена до переліку країн, де ці препарати дозволяєься використовувати.

PEPFAR (Надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД) також підтвердив виділення Україні 118,5 млн доларів на фінансування послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції на наступні  2024-2025 роки.

Україна, завдяки програмі PEPFAR, доєдналася до заходів що забезпечують охоплення найбільш вразливих груп населення допомогою у подоланні викликів епідемії ВІЛ/СНІД.

Уперше термін фінансування подовжено до 2 років. Збільшено і обсяг фінансування. Що є великим прогресом.

– Це результат тривалої роботи та конструктивного діалогу, який був розпочатий ще у грудні минулого року під час візиту делегації нашого Міністерства в США, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Джерело: МОЗ

Теги
ВІЛ епідемія противірусні препарати
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