З початку війни майже 1,5 млн українців отримали ліки за програмою Доступні ліки.

Попри війну, програма, за якою держава відшкодовує кошти за медичні препарати для певних груп населення, продовжує працювати, повідомляє очільник профільного комітету ВР Михайло Радуцький.

Пацієнти можуть безоплатно або з незначною доплатою отримати понад 400 лікарських засобів: для профілактики інсультів та інфарктів, проти серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, бронхіальної астми, епілепсії, інсуліни.

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НСЗУ повідомила, що з 24 лютого 2022 року майже 1,5 млн українців отримали 6,2 млн електронних рецептів на препарати за програмою Доступні ліки та інсулінами. З них погашено вже 4,9 млн рецептів.

І хоча війна ускладнила доступ пацієнтів до ліків, громадяни й надалі мають змогу отримувати життєво необхідні препарати за максимально спрощеною процедурою.

Звернутись можна до будь-якого лікаря, укладати декларацію необов’язково.

Тимчасово, доки триває війна, паралельно з електронними діють і паперові рецепти.

На час дії воєнного стану в рецепті на інсулін лікар може не зазначати торгові назви препаратів. А замість цього вказувати дані, виходячи з їхньої класифікації.

Проти розладів психіки і поведінки, епілепсії рецепт можна отримати у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Раніше – тільки у психіатра або невролога.

Якщо виникають питання щодо програми Доступні ліки, телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Джерело: Михайло Радуцький