Програма реімбурсації Доступні ліки доповнена новими препаратами, призначеними для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) і хворобою Паркінсона.

– Відтепер українці з хворобою Паркінсона або ХОЗЛ отримали доступ до ліків у будь-якому куточку країни завдяки програмі реімбурсації. Це також зніме з них фінансовий тягар, адже вартість ліків відшкодовуватиме аптекам Національна служба здоров’я України, – зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Зазначається, що в оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою.

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Повідомляється, що хронічне обструктивне захворювання легень – невиліковне і одне з найпоширеніших захворювань. ХОЗЛ є найчастішою причиною інвалідизації та летальності серед усіх захворювань респіраторної системи.

Люди з ХОЗЛ страждають від утрудненого дихання, важкої задишки, хронічного кашлю. Симптоми хвороби полегшують за допомогою препаратів.

Для лікування ХОЗЛ до програми реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби: Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) порошок для інгаляцій, інгаляції (порошок, аерозоль), Сальметерол + Флютиказон (порошок для інгаляцій).

Щоб отримати електронний рецепт на препарати для лікування ХОЗЛ, пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Під час воєнного стану українці можуть звернутися до будь-якого лікаря ПМД навіть без декларації.

Хвороба Паркінсона найчастіше зустрічається у людей похилого віку. Наразі не існує способу лікування цієї важкої патології, але є ліки, які допомагають полегшити симптоми та підтримувати якість життя.

До програми реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби: (Біпериден (Biperiden) таблетки, Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки (зокрема, пролонгованої дії). Порядок отримання ліків при хворобі Паркінсона буде визначено після ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

Знайти аптеку, яка відпускає Доступні ліки, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за телефоном 16-77.