Фахівці Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ) пояснили, як під час війни українці можуть отримати необхідні препарати за програмою реімбурсації Доступні ліки.
– Українці можуть отримати рецепт на Доступні ліки як в електронному, так і в паперовому вигляді, – повідомляють фахівці.
За їхніми словами, якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я, він створить електронний рецепт, а номер рецепта та код підтвердження надійдуть на телефон пацієнта.
Відзначається, що при відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис і печатку.
НСЗУ нагадує, що сімейний лікар може виписати електронний або паперовий рецепт на ліки при:
- діабеті II типу;
- серцево-судинних захворюваннях;
- хронічному обструктивному захворюванні легень;
- нецукровому діабеті, якщо раніше пацієнт отримав план лікування у ендокринолога.
Звернутися можна до будь-якого лікаря первинки, незалежно від наявності укладеної декларації.
Повідомляється, що рецепти на препарати при розладах психіки і поведінки виписують психіатри. На препарати для лікування епілепсії – психіатри і неврологи, також сімейний лікар, якщо є план лікування і первинне призначення фахівця.
Аптеки, які відпускають ліки за програмою Доступні ліки та інсулін за договором з НСЗУ, приймають і паперові, і електронні рецепти, стверджують фахівці.