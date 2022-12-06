Фахівці Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ) пояснили, як під час війни українці можуть отримати необхідні препарати за програмою реімбурсації Доступні ліки.

– Українці можуть отримати рецепт на Доступні ліки як в електронному, так і в паперовому вигляді, – повідомляють фахівці.

За їхніми словами, якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я, він створить електронний рецепт, а номер рецепта та код підтвердження надійдуть на телефон пацієнта.

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Відзначається, що при відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис і печатку.

НСЗУ нагадує, що сімейний лікар може виписати електронний або паперовий рецепт на ліки при:

діабеті II типу;

серцево-судинних захворюваннях;

хронічному обструктивному захворюванні леген ь ;

; нецукровому діабеті, якщо раніше пацієнт отримав план лікування у ендокринолога.

Звернутися можна до будь-якого лікаря первинки, незалежно від наявності укладеної декларації.

Повідомляється, що рецепти на препарати при розладах психіки і поведінки виписують психіатри. На препарати для лікування епілепсії – психіатри і неврологи, також сімейний лікар, якщо є план лікування і первинне призначення фахівця.

Аптеки, які відпускають ліки за програмою Доступні ліки та інсулін за договором з НСЗУ, приймають і паперові, і електронні рецепти, стверджують фахівці.