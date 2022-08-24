В одній з лікарень Київщини після проведення операції лікарі залишили сторонній предмет в тілі 7-річної дитини, повідомляє Київська обласна прокуратура

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

Повідомляється, що після виписки з медустанови дитині стало зле.

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Батьки доставили хлопчика до НДСЛ Охматдит, де було проведене повторне хірургічне втручання, під час якого виявилося, що під час попередньої операції в тілі дитини залишився шматок тканини.

Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини вказаної події.

Ч. 2 ст. 140 передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Джерело: Прокуратура Київської області