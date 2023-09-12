Фітнес-тренерка Кейша Сетхи була на другому триместрі вагітності, коли одного ранку прокинулася у синьому поту. В прямому сенсі цього слова – простирадла та нічна сорочка, у якій вона спала, стали синіми.
Це стурбувало її і спонукало звернутися до лікарів.
З’ясувалося, що вагітна Кейша страждає на рідкісне захворювання, що виникає під час очікування дитини.
Синій піт – симптом гормонального порушення, яке називається хромгідрозом.
Зазвичай потові залози виробляють ліпофусцин – пігмент, який під час окислення надає поту звичний нам жовтий колір.
Але під час хромгідрозу у вагітних відбувається збій у забарвленні поту. Він може стати синім, зеленим або навіть чорним, що страшенно лякає майбутніх породіль та їхніх родичів.
На думку фахівців, лікування цього розладу не існує – косметична проблема найчастіше минає сама собою, імовірно, через зміну рівня гормонів. Хоча є пацієнтки, у яких упродовж усього життя колір поту відрізняється від жовтого.
Наразі Кейша Сетхи перебуває під наглядом лікаря і почувається добре.
Джерело: Mjakmama24
Фото: Fitnesswithkeisha