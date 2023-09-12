Фітнес-тренерка Кейша Сетхи була на другому триместрі вагітності, коли одного ранку прокинулася у синьому поту. В прямому сенсі цього слова – простирадла та нічна сорочка, у якій вона спала, стали синіми.

Це стурбувало її і спонукало звернутися до лікарів.

З’ясувалося, що вагітна Кейша страждає на рідкісне захворювання, що виникає під час очікування дитини.

Зараз дивляться

Синій піт – симптом гормонального порушення, яке називається хромгідрозом.

Зазвичай потові залози виробляють ліпофусцин – пігмент, який під час окислення надає поту звичний нам жовтий колір.

Але під час хромгідрозу у вагітних відбувається збій у забарвленні поту. Він може стати синім, зеленим або навіть чорним, що страшенно лякає майбутніх породіль та їхніх родичів.

На думку фахівців, лікування цього розладу не існує – косметична проблема найчастіше минає сама собою, імовірно, через зміну рівня гормонів. Хоча є пацієнтки, у яких упродовж усього життя колір поту відрізняється від жовтого.

Наразі Кейша Сетхи перебуває під наглядом лікаря і почувається добре.

Джерело: Mjakmama24

Фото: Fitnesswithkeisha