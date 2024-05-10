Німеччина є лідером у медичній евакуації українців, прийнявши вже 1 155 пацієнтів, зокрема 833 військових та 38 дітей. Крім того, у країні отримали лікування ще 365 онкохворих дітей.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська на зустрічі з міністром економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньєю Шульце.

Україна-Німеччина: перспективи партнерства

Однією з клінік, з якою налагоджує фахове побратимство Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, є клініка Шаріте у Берліні.

Зеленська розповіла, що цього року відвідала цей медичний заклад та була вражена комплексним підходом до лікування, розумною організацією та ресурсами.

Вона висловила сподівання, що українські медики матимуть можливість отримати найкращі світові знання та передовий досвід, щоб застосувати інновації для покращення медицини в Україні.

Перша леді та міністр економічного співробітництва і розвитку ФРН обговорили також перспективи медичного партнерства України та Німеччини.

Джерело і фото: Олена Зеленська