В Охматдиті почав працювати найсучасніший лінійний прискорювач в Україні, за допомогою якого проводять променеву терапію дітям з онкологічними захворюваннями.

У лікарні державним коштом оновлено цей апарат. Завдяки сучасному обладнанню перелік методик променевої терапії для боротьби з дитячим раком буде значно розширений.

Допомога дітям буде надаватися за передовими стандартами, бо апарат дистанційної радіотерапії має програмне та апаратне забезпечення останньої версії.

Раніше деяким пацієнтам потрібно було їхати за кордон, щоб отримати сучасне лікування. Зараз же новітні методики доступні пацієнтам Охматдиту безкоштовно.

– Охматдит — це унікальна дитяча лікарня, в якій працюють провідні спеціалісти та функціонує найсучасніше обладнання, що дозволяє надавати медичну допомогу дітям з усієї України на найвищому рівні, – зазначив генеральний директор НДСЛ Охматдит, д.м.н., Заслужений лікар України Володимир Жовнір. – Завдяки підтримці Міністерства охорони здоров’я, відтепер лікарі працюватимуть з лінійним прискорювачем останньої версії, який допоможе нам повноцінно й більш ефективно лікувати дітей, які потребують променевої терапії.

Лінійний прискорювач дозволяє опромінювати у дитини декілька зон швидше та точніше. Апарат став безпечнішим, бо зменшився витік розсіяного випромінювання на здорові тканини.

– Лінійний прискорювач дає можливість робити весь комплекс процедур для дітей з важкою онкологічною патологією, який зараз доступний у світі. Найновіше програмне та апаратне забезпечення дозволить нам використовувати найсучасніші методики променевої терапії, зокрема ті, які раніше ніколи в Україні не використовувались, — поділився завідувач Центру радіології Охматдиту Станіслав Рєбєнков.

За допомогою апарату будуть проводити процедуру TBI (total body irradiation), яка дозволить підготувати дитину до трансплантації кісткового мозку.

Щороку близько 150 дітей отримують променеву терапію в Охматдиті. Понад 50% пацієнтів приїжджають з різних регіонів України. Значна частина процедур відбувається під загальною анестезією.

Найменшому пацієнту було 9 місяців. Команда спеціалістів Охматдиту єдина в країні, яка береться за опромінення немовлят. Висококваліфіковані лікарі роблять все можливе, щоб зберегти й відновити здоров’я українських дітей.

Фото: Охматдит