У Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні провели термінову операцію дитині на другий день після народження, щоб врятувати маля.

– Ще до народження, під час чергового УЗД вагітної мами, у лікарів виникло припущення, що у дитини серйозна вроджена вада розвитку шлунково-кишкового тракту, – пояснив Микола Хома, завідувач хірургічним відділенням.

Саме тому у першу ж добу після народження мати з дівчинкою були направлені у хірургічне відділення міської дитячої клінічної лікарні.

Екстрене обстеження підтвердило початковий діагноз – вроджена дуоденальна непрохідність. Простіше кажучи, це означало, що їжа далі дванадцятипалої кишки не проходить.

Ситуація була складна. По-перше, серйозна вада розвитку, по-друге, дівчинка народилася з недостатньою вагою – всього 1450 г.

Це небезпечне поєднання факторів ризику, але батькам пояснили, що зволікання з операцією може призвести до сметрі маляти.

Батьки довго не вагалися, довірились думці спеціалістів і їхньому професіоналізму – погодилися на ризиковану операцію, щоб врятувати життя донечці.

Коли лікарі почули, що малу назвали Вікторія (Перемога), то вже майже не сумнівалися у щасливому результаті.

Післяопераційний період був непростий, але поступово стан дитини стабілізувався.

– Сьогодні ми можемо впевнено сказати батькам: над небезпечною хворобою Вікторії отримана перемога, – запевнив Микола Хома.

Джерело і фото: Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня