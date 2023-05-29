На базі Сумської обласної клінічної лікарні успішно виконано операцію з трансплантації шкіри. Цей вид втручання є важливим кроком у лікуванні пацієнтів зі значними опіками або великими дефектами шкіри, що виникають внаслідок травм, опіків чи хвороб.

За словами медиків, операція з трансплантації шкіри передбачає відкриття ушкодженого шару шкіри та заміну його шаром здорової шкіри, яка береться з іншої частини тіла пацієнта або, в деяких випадках, з донорського джерела.

– Ця процедура дає змогу відновити функцію шкіри, сприяє загоєнню ран і покращує якість життя пацієнта, – йдеться в повідомленні.

Одним із таких видів операцій є трансплантація шкіри за допомогою електродерматоми – пристрою, призначеного для вирізання шарів шкіри заданої ширини та товщини для їхнього подальшого трансплантування.

Після проведення операції з трансплантації шкіри важливим моментом є процес приживлення шкіри. За звичайних умов приживлення трансплантованої шкіри відбувається протягом близько 10 діб.

Протягом цього періоду трансплантована шкіра розвиває нові кровоносні судини, що забезпечують її живлення та інтеграцію з тканиною навколо.

Джерело: Сумська обласна клінічна лікарня