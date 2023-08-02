Після 15-годинної операції на відкритому мозку, 45-річнитй Кіт Томас, який три роки був паралізований у результаті невдалого пірнання, почав рухати руками за своїм бажанням і відчувати дотик сестри, яка підтримує його за руку.

Це перший раз, коли він щось відчуває після нещасного випадку.

Під час унікальної операції пацієнт перебував у свідомості й підтримував із хірургами зворотний зв’язок. Коли вони досліджували ділянки поверхні його мозку, Томас розповідав їм, які відчуття з’являються в руках.

– Оскільки Кіт розмовляв із нами під час операції, ми точно знали, де розміщувати мозкові імплантати, – сказав доктор Мехта, професор Інституту біоелектронної медицини Інституту Файнштейна.

Дослідники з Інституту Файнштейна вперше використовували мозкові імплантати, штучний інтелект, а також нову технологію стимуляції та подвійного нейронного шунтування, щоб відновити відчуття дотику і руху паралізованої людини.

По суті, вчені та медики повторно зв’язали головний мозок Томаса з його тілом і спинним мозком. Створили своєрідний електронний міст, який дає змогу інформації знову текти між паралізованим тілом людини та мозком.

– Коли Томас думає про те, щоб поворухнути рукою або кистю, ми “перезавантажуємо” його спинний мозок і стимулюємо м’язи, щоб допомогти відновити зв’язки, – пояснює Чад Бутон, професор Інституту біоелектронної медицини.

За словами професора, новий тип терапії, керованої думками, змінює правила гри. І одного дня ця технологія дасть паралізованим людям можливість жити більш повним і незалежним життям.

– Був час, коли я не хотів жити, а тепер я відчуваю дотик когось, хто тримає мене за руку. Це приголомшує, – сказав Томас.

Це клінічне дослідження може допомогти понад ста мільйонам людей, які живуть у світі з тією чи іншою формою порушення рухів або паралічу.

Професор Бутон і його команда прагнуть просувати нові біоелектронні технології та відкривати нові клінічні шляхи для відновлення руху і чутливості.

Джерело і фото: Інститут медичних досліджень Файнштейна