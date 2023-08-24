Команда вчених Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) розробила новітню цифрову технологію, завдяки якій важко паралізована жінка змогла говорити через аватар. Пристрій перетворював сигнали її мозку на мову та міміку.

За словами вчених, це досягнення вселяє надію на те, що інтерфейси “мозок-комп’ютер” (BCI) можуть змінити життя людей, які втратили здатність говорити через такі стани, як інсульти та бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Досі пацієнтам доводилося покладатися на гнітюче повільні синтезатори мови, які вимовляють слова, використовуючи відстеження очей або невеликі рухи обличчя, що унеможливлює природну розмову.

Новітня ж технологія використовує крихітні електроди, імплантовані на поверхню мозку, для виявлення електричної активності в тій його частині, що контролює мову та рухи обличчя. Ці сигнали перетворюються безпосередньо в мову і вирази обличчя цифрового аватара, включно з посмішкою, невдоволенням або здивуванням.

Пацієнтка, 47-річна жінка Енн, була важко паралізована після того, як понад 18 років тому перенесла інсульт стовбура мозку. Вона не може говорити або друкувати і зазвичай спілкується за допомогою технології відстеження рухів, яка дає їй змогу повільно вибирати літери зі швидкістю до 14 слів на хвилину. Вона сподівається, що технологія створення аватарів дасть їй змогу в майбутньому працювати консультантом.

Технологія поки що не ідеальна, оскільки генерувала текст у мозок зі швидкістю 78 слів на хвилину порівняно зі 110-150 словами, які зазвичай вимовляються в природній розмові.

Однак учені заявили, що останні досягнення в галузі точності, швидкості та складності дають змогу припустити, що технологія вже зараз практично корисна для пацієнтів.

Наступний важливий крок – створення бездротової версії BCI, яку можна буде імплантувати під череп.