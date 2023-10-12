Науковці американської біотехнологічної компанії eGenesis і Гарвардської медичної школи здійснили справжній прорив у трансплантації органів: вони пересадили мавпі генетично модифіковану свинячу нирку, з якою тварина прожила більше двох років.

Дослідники заявили, що йдеться про потенційне вирішення проблеми глобальної нестачі донорів для пацієнтів з органною недостатністю.

– Це може прокласти шлях до кращих результатів для незліченної кількості людей, які потребують життєво важливої трансплантації органів, – заявив виконавчий директор eGenesis Майкл Кертіс.

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Зазначається, що вчені витратили десятиліття на те, щоб з’ясувати, чи зможуть органи тварин коли-небудь функціонувати безпечно в організмі людини без їхнього відторгнення імунною системою, але проблеми виявилися величезними.

В останньому експерименті дослідники використовували інструмент редагування генів під назвою Crispr, щоб змінити гени мініатюрних свиней Юкатана перед трансплантацією їхніх нирок макакам.

Модифікації змінили гени, щоб запобігти відторгненню органів і видалити віруси свиней, які потенційно могли активуватися у реципієнтів.

Мавпи зазвичай виживали тільки 24 дні, коли нирки були відредаговані, щоб відключити три гени, що викликають імунне відторгнення. Але коли вчені додали сім людських генів, які знижують згортання крові, запалення та інші імунні реакції, мавпи прожили в сім разів довше, зазвичай 176 днів.

Дослідники повідомляють, що в поєднанні з лікуванням, спрямованим на придушення імунної системи, одна мавпа прожила з пересадженим органом понад два роки – 758 днів.

За словами Кертіса, таке довгострокове виживання дало змогу виконати вимогу Управління з контролю за продуктами і ліками США про виживання тварин протягом щонайменше 12 місяців, перш ніж команда зможе почати клінічні випробування на людях.