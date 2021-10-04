Слідкуйте за тим, щоб хворий вживав достатньо рідини.

Не дозволяйте йому працювати, особливо надмірно. Потрібно дотримуватися постільного режиму.

За можливості, організуйте безконтактне доставлення товарів і харчових продуктів.

Потурбуйтеся про домашніх тварин, обмежте контакт між ними і хворим.

Слідкуйте за симптомами. Про симптоми, які викликають занепокоєння, та умови госпіталізації можна прочитати тут: https://bit.ly/3ovlaJ7.

Майте під рукою номер телефону сімейного лікаря на випадок, якщо стан хворого погіршиться.

У разі, якщо виникає загроза життю, викликайте екстрену медичну допомогу.

Самозахист

Піклуючись про хворого, пам’ятайте, що спільний побут із хворим на коронавірусну хворобу вважається тісним контактом. Тому не забувайте і про особистий захист від Covid-19.

Дотримуйтеся режиму самоізоляції. Про контакт із хворим повідомте свого сімейного лікаря.

У нього також візьміть направлення на безкоштовне тестування на Covid-19.

Як мінімізувати ризик зараження:

Ізолюйте хворого в окрему кімнату.

Організуйте прийом їжі в його кімнаті.

Намагайтеся триматися від хворого на відстані не менше двох метрів.

Якщо житлові умови не дозволяють ізолювати зараженого, то забезпечте регулярне провітрювання приміщення.

Мити посуд за хворим потрібно у рукавичках гарячою водою та обов’язково із миючими засобами. Після цього вимийте руки з милом, а рукавички викиньте у закритий контейнер.

Уникайте спільного користування будь-якими речами: посудом, рушниками, постільною білизною, гаджетами тощо.

Переконайте хворого, що потрібно одягати маску, використовувати рукавички навіть вдома. Це допоможе захистити вас від інфікування. Водночас маленьким дітям і тим, хто має проблеми з диханням, маски можна не одягати.

Кілька разів на день мийте руки, не торкайтеся очей, носа та рота, дезинфікуйте поверхні й теж носіть маску.

Уникайте гостей, особливо з груп ризику.

Слідкуйте за власним здоров’ям. У випадку появи симптомів наберіть свого сімейного лікаря.

Ці поради стануть у пригоді не тільки тоді, коли у домі хворий з вираженими симптомами Covid-19, а ви його доглядаєте.

Заразитися коронавірусною хворобою можна і від безсимптомних хворих.

Щоб запідозрити у себе Covid-19, необхідно знати, які симптоми йому притаманні. Особливо це стосується варіанту Дельта.

Джерело: Ігор Кузін