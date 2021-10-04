– У ситуації, коли Covid-19 діагностували у людини, з якою ви разом живете, за можливості, варто дотримуватись ряду рекомендацій та порад, – пише на своїй сторінці у Facebook Ігор Кузін. – Всі вони схвалені Центрами контролю та профілактики захворювань США https://bit.ly/3Bcu1mE.
Слідкуйте за симптомами. Про симптоми, які викликають занепокоєння, та умови госпіталізації можна прочитати тут: https://bit.ly/3ovlaJ7.
Майте під рукою номер телефону сімейного лікаря на випадок, якщо стан хворого погіршиться.
У разі, якщо виникає загроза життю, викликайте екстрену медичну допомогу.
Самозахист
Піклуючись про хворого, пам’ятайте, що спільний побут із хворим на коронавірусну хворобу вважається тісним контактом. Тому не забувайте і про особистий захист від Covid-19.
Дотримуйтеся режиму самоізоляції. Про контакт із хворим повідомте свого сімейного лікаря.
У нього також візьміть направлення на безкоштовне тестування на Covid-19.
Як мінімізувати ризик зараження:
- Ізолюйте хворого в окрему кімнату.
- Організуйте прийом їжі в його кімнаті.
- Намагайтеся триматися від хворого на відстані не менше двох метрів.
- Якщо житлові умови не дозволяють ізолювати зараженого, то забезпечте регулярне провітрювання приміщення.
- Мити посуд за хворим потрібно у рукавичках гарячою водою та обов’язково із миючими засобами. Після цього вимийте руки з милом, а рукавички викиньте у закритий контейнер.
- Уникайте спільного користування будь-якими речами: посудом, рушниками, постільною білизною, гаджетами тощо.
- Переконайте хворого, що потрібно одягати маску, використовувати рукавички навіть вдома. Це допоможе захистити вас від інфікування. Водночас маленьким дітям і тим, хто має проблеми з диханням, маски можна не одягати.
- Кілька разів на день мийте руки, не торкайтеся очей, носа та рота, дезинфікуйте поверхні й теж носіть маску.
- Уникайте гостей, особливо з груп ризику.
- Слідкуйте за власним здоров’ям. У випадку появи симптомів наберіть свого сімейного лікаря.
Ці поради стануть у пригоді не тільки тоді, коли у домі хворий з вираженими симптомами Covid-19, а ви його доглядаєте.
Заразитися коронавірусною хворобою можна і від безсимптомних хворих.
Щоб запідозрити у себе Covid-19, необхідно знати, які симптоми йому притаманні. Особливо це стосується варіанту Дельта.
Джерело: Ігор Кузін