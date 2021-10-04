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Прості правила: як доглядати Covid-хворого вдома та не заразитися

4 Жовтня 2021, 16:10 Лариса Божко
хворий на ковид вдома
Джерело: Depositphotos
Усього станом на 3 жовтня в Україні нараховується 138 598 хворих на Covid-19. Госпіталізовано – 19 835 пацієнтів. Інші лікуються амбулаторно і перебувають вдома.
Як доглядати за хворим та не захворіти самому, радить головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
 – У ситуації, коли Covid-19 діагностували у людини, з якою ви разом живете, за можливості, варто дотримуватись ряду рекомендацій та порад, – пише на своїй сторінці у Facebook Ігор Кузін. – Всі вони схвалені Центрами контролю та профілактики захворювань США https://bit.ly/3Bcu1mE.
По-перше, допомагайте інфікованому дотримуватися вказівок сімейного лікаря щодо прийому ліків.
Слідкуйте за тим, щоб хворий вживав достатньо рідини.
Не дозволяйте йому працювати, особливо надмірно. Потрібно дотримуватися постільного режиму.
За можливості, організуйте безконтактне доставлення товарів і харчових продуктів.
Потурбуйтеся про домашніх тварин, обмежте контакт між ними і хворим.

Слідкуйте за симптомами. Про симптоми, які викликають занепокоєння, та умови госпіталізації можна прочитати тут: https://bit.ly/3ovlaJ7.

Майте під рукою номер телефону сімейного лікаря на випадок, якщо стан хворого погіршиться.

У разі, якщо виникає загроза життю, викликайте екстрену медичну допомогу.

Самозахист

Піклуючись про хворого, пам’ятайте, що спільний побут із хворим на коронавірусну хворобу вважається тісним контактом. Тому не забувайте і про особистий захист від Covid-19.

Дотримуйтеся режиму самоізоляції. Про контакт із хворим повідомте свого сімейного лікаря.

У нього також візьміть направлення на безкоштовне тестування на Covid-19.

Як мінімізувати ризик зараження:

  • Ізолюйте хворого в окрему кімнату.
  • Організуйте прийом їжі в його кімнаті.
  • Намагайтеся триматися від хворого на відстані не менше двох метрів.
  • Якщо житлові умови не дозволяють ізолювати зараженого, то забезпечте регулярне провітрювання приміщення.
  • Мити посуд за хворим потрібно у рукавичках гарячою водою та обов’язково із миючими засобами. Після цього вимийте руки з милом, а рукавички викиньте у закритий контейнер.
  • Уникайте спільного користування будь-якими речами: посудом, рушниками, постільною білизною, гаджетами тощо.
  • Переконайте хворого, що потрібно одягати маску, використовувати рукавички навіть вдома. Це допоможе захистити вас від інфікування. Водночас маленьким дітям і тим, хто має проблеми з диханням, маски можна не одягати.
  • Кілька разів на день мийте руки, не торкайтеся очей, носа та рота, дезинфікуйте поверхні й теж носіть маску.
  •  Уникайте гостей, особливо з груп ризику.
  •  Слідкуйте за власним здоров’ям. У випадку появи симптомів наберіть свого сімейного лікаря.

Ці поради стануть у пригоді не тільки тоді, коли у домі хворий з вираженими симптомами Covid-19, а ви його доглядаєте.

Заразитися коронавірусною хворобою можна і від безсимптомних хворих.

Щоб запідозрити у себе Covid-19, необхідно знати, які симптоми йому притаманні. Особливо це стосується варіанту Дельта.

Джерело: Ігор Кузін

Теги
Коронавирус Covid-19 , поради лікаря
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