Закуски подаються до столу перед основними стравами. Рецептів закусок безліч – від простих до найвишуканіших.

Це можуть бути страви із овочів, м’яса, риби, сиру.

Шеф Євген Клопотенко пропонує декілька не складних рецептів для новорічного столу.

Зараз дивляться

Бутерброди з запеченим перцем

Інгредієнти:

3 солодких перця (жовтий, зелений, червоний)

2-3 ст. л. оливкової олії

половина лимона

4-6 скибочок хліба

100 г сиру фета

cіль, перець за смаком

Духовку розігрійте до 200 градусів. Перець промийте та просушіть. Наколіть перці ножем або дерев’яною шпажкою, полийте оливковою олією, посоліть. Запікайте в розігрітій духовці протягом 25-30 хвилин.

Ще гарячі перці перекладіть до пластикового пакету та залиште на 10 хвилин. Це потрібно зробити, щоб перець легко почистився від шкірки.

Почистіть перець від шкірки, видаліть серцевину з насінням та поріжте м’якоть кубиками.

Порізаний перець покладіть до миски, додайте сік та цедру половини лимону та оливкову олію. Посоліть та поперчіть.

Скибочки хліба підсушіть на пательні без олії або в тостері. Сир фета розімніть виделкою та викладіть на хліб. Зверху викладіть запечений перець.

Печериці з фетою

400 г печериць

200 г фети

2 зубчики часнику

5 гілочок петрушки

1 ст. л. оливкової олії

чорний свіжомелений перець до смаку

Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Обітріть від бруду печериці і відокремте ніжки від капелюшків. Ніжки нам не знадобляться.

Викладіть капелюшки грибів на деко, застелене пергаментом, полийте оливковою олією та поставте запікатися на 20 хвилин. Дістаньте печериці з духовки й дайте охолонути.

Очистіть зубчики часнику та наріжте дрібними кубиками. Викладіть у миску разом із фетою та посіченим листям петрушки.

Додайте запечені капелюшки грибів і трохи перемішайте. Посипте чорним меленим перцем до смаку. За бажання викладіть сир з часником у капелюшки грибів.

Реберця по-техаськи

1,5 кг свинячих реберець з грудинки

4 ст. л. гострого кетчупу

4 ст. л. меду

2 ст. л. меленої паприки (чи копченої паприки)

4 ст. л. винного червоного оцту

100 мл соняшникової олії

Розігрійте духовку до 120 градусів. Зачистіть від плівок свинячі ребереця з грудинки та зробіть маринад. В глибокій та широкій мисці змішайте гострий кетчуп, мед, мелену паприку (чи копчену паприку), влийте винний червоний оцет та соняшникову олію. Посоліть до смаку та перемішайте, щоб всі інгредієнти добре розподілилися.

Опустіть в маринад реберця, а потім викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

За бажанням візьміть кулінарний пензлик і ще раз добре пройдіть по ним маринадом.

Ставте запікатися на п’ять годин за температури 120 градусів. Вони будуть томитися і стануть неймовірно м’якими. Потім дістаньте, перекладіть на дошку та дайте відпочити 10 хвилин.

Джерело: Євген Клопотенко