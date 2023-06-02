Відкриття у Миколаєві Координаційно-консультативного центру підтримки цивільного населення – ще один пункт реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?, започаткованої Оленою Зеленською.

Це перший в Україні подібний центр, він буде працювати при Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Чим же займатиметься нова структура, які завдяння і пріритети ставить перед собою?

Як зазначається, робота центру буде спрямована на розв’язання питань соціального захисту, зокрема забезпечення житлом і сприяння зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги.

В ОВА повідомили, що на першому засіданні розглянуто пріоритетні напрями роботи, спрямовані на покращення умов життя внутрішньо переміщених осіб.

Такі ж центри підтримки планують створити при сільських, селищних, міських радах, де будуть реалізовуватися місцеві програми, пов’язані з адаптацією переселенців.

– Це швидке і ефективне реагування на виклики сьогодення. Закликаю інші області взяти за приклад таку роботу, – наголосила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Миколаївська ОВА