Університет Каліфорнії виплатить близько $250 млн понад 200 жінкам , які стверджують, що зазнали сексуального насильства від університетського гінеколога.

Жінки звинувачують Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі (UCLA) у приховуванні сексуального насильства Джеймса Гіпса над пацієнтками.

Джеймс Гіпс працював у студентському оздоровчому центрі університету 35 років – з 1983 по 2018 рік.

Сотні жінок, деякі з них хворіли на рак, стверджують, що вони зазнали насильства з його боку.

Університет не починав розслідування скарг на лікаря Гіпса до 2017 року. На заклад подали сотні позовів за приховування сексуального насильства над пацієнтками.

У 2019 році суддя призупинив медичну ліцензію Джеймса Гіпса на час розгляду справи.

Університет сподівається, що фінансове врегулювання дещо залагодить ситуацію щодо жінок, які постраждали.

Проти лікаря Гіпса подали 21 позов за насильство щодо семи жінок. Він не визнав себе винним.

Виплата з боку університету не зупиняє судового процесу щодо понад 300 пацієнтів.

У липні минулого року федеральний суддя схвалив угоду на суму $73 млн проти Гіпса, яку подали понад 5,5 тисяч жінок.