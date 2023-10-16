Як заявив кандидат медичних наук, магістр державного управління Сергій Куцевляк, від 30 до 60% українців протягом року не відвідували сімейного лікаря та не проходили медогляди.

Про це свідчать результати аналізу моніторингу даних медичної інформаційної системи (МІС), а також опитування пацієнтів, яке було проведено в одному з ЦПМСД Києва в травні-липні 2023 року.

– У сільських районах ми нарахували близько 30%, а в центральному регіоні – до 60% людей, які жодного разу не бачили сімейного лікаря, – зазначив Куцевляк.

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За його словами, те, що дуже багато людей не звертаються до сімейних лікарів логічно призводить до високих показників смертності, зокрема від серцево-судинних захворювань (ССЗ) і високих показників інвалідизації після інфарктів та інсультів.

Куцевляк повідомив, що в одному з ЦПМСД Києва влітку 2023 року реалізували пілотний проєкт, під час якого клініка провела кардіологічне обстеження й узяла аналізи у 500 осіб віком 40-65 років. З’ясувалося, що 41% потребує поглибленої уваги та коригувальної терапії.

Експерт зауважив, що реалізація проєктів із превентивної медицини в умовах війни набуває ще більшої актуальності. Бо в тилу сотні тисяч людей помирають від недіагностованих захворювань.

Куцевляк зазначив, що акцент має бути зроблено на зусиллях на етапі первинної медичної допомоги.