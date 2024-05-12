Перший одержувач трансплантата генетично модифікованої свинячої нирки помер майже через два місяці після процедури. Про це повідомили його сім’я та медики, які проводили операцію.

Розраховували щонайменше на два роки

– Річарду Слейману зробили трансплантацію в лікарні загального профілю Массачусетса в березні у віці 62 років. Хірурги заявили, що, на їхню думку, свиняча нирка прослужить щонайменше два роки, – йдеться в повідомленні.

Як заявила команда трансплантологів лікарні, у них немає жодних вказівок на те, що Річард помер внаслідок трансплантації.

Як повідомляється, Слейман був першою живою людиною, яка пройшла цю процедуру. Раніше свинячі нирки тимчасово трансплантували донорам із мертвим мозком. Двом чоловікам зробили трансплантацію серця від свиней, але обидва померли протягом кількох місяців.

Остання надія

У 2018 році Слейману зробили трансплантацію нирки людини, але минулого року йому довелося повернутися на діаліз, коли з’явилися ознаки відторгнення. Коли ж виникли ускладнення і з діалізом, лікарі запропонували пересадку нирки свині.

У своїй заяві сім’я Слеймана подякувала лікарям і зазначила, що Річард зважився на операцію частково для того, щоб дати надію тисячам людей, яким потрібна трансплантація, щоб вижити.

Ксенотрансплантація

За словами експертів, ксенотрансплантація належить до лікування пацієнтів клітинами, тканинами або органами тварин. Подібні спроби довгий час зазнавали невдачі, оскільки імунна система людини негайно знищувала чужорідні тканини тварин.

У недавніх спробах були задіяні свині, у яких були модифіковані органи, більш схожі на людські.

За статистикою, у США понад 100 000 осіб перебувають у національному списку очікування на трансплантацію, більшість із них – пацієнти з хворими нирками, і тисячі помирають щороку, перш ніж прийде їхня черга.