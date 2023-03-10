Згідно з дослідженням Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), існує ймовірність того, що сиропи від кашлю можуть бути пов’язані зі смертю дітей у Гамбії. Про це йдеться у звіті CDC.

До складу ліків від кашлю, після якого вмирали діти, входив парацетамол (відомий в США як ацетамінофен) для зниження температури і безпечний сироп, виготовлений з гліцерину або пропіленгліколю. Однак в цих сиропах знайшли спирт етиленгліколь (EG) ефір діетиленгліколь (DEG).

– Обидві речовини можуть бути побічним продуктом виробництва пропіленгліколю, який використовують в сиропі, – повідомив директор з регуляторних питань американської Фармакопеї (USP) Чайтанья Кумар Кодурі.

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За його словами, речовини мають схожі властивості. Але якщо пропіленгліколь нетоксичний, то EG і DEG надзвичайно шкідливі. Потрапляючи в організм, вони призводять до ниркової недостатності.

Кодурі підкреслив, що через людський фактор могла бути переплутана дозування цих речовин.

Нагадаємо, зв’язок між смертями дітей і сиропами від кашлю вперше був виявлений в жовтні 2022 року, коли Всесвітня організація охорони здоров’я розіслала попередження про те, що чотири препарати від кашлю, вироблені індійською компанією Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили відомий токсин – діетиленгліколь або етилен.

Джерело: CDC