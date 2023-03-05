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Причиною смерті немовляти в США став заражений небезпечними бактеріями молоковідсмоктувач

5 Березня 2023, 15:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
грудне вигодовування
Джерело: Getty Images

Як заявили на цьому тижні представники Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), бактерії Cronobacter sakazaki із зараженого молоковідсмоктувача викликали інфекцію, від якої в минулому році загинуло немовля.

Експерти CDC попереджають батьків новонароджених про необхідність стерилізації інструментів, які використовуються як частина грудного вигодовування.

– Є кроки, які люди можуть зробити для запобігання інфекцій, – сказала авторка звіту, експерт CDC з інфекційних захворювань у дітей Джулія Хастон.

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Бактерії Cronobacter широко поширені в навколишньому середовищі. Згідно з повідомленням, ті самі бактерії стали причиною відкликання сухої дитячої суміші минулого року.

У цьому випадку недоношена дитина була госпіталізована і померла. Її годували сумішшю грудного молока та рідкого збагачувача грудного молока.

Дослідники випробували зразки зцідженого молока, молоковідсмоктувача, що використовується в лікарні, та рідкого збагачувача грудного молока. Всі результати були негативними.

Але генетичне секвенірування пов’язувало інфекцію з бактеріями з використовуваного в домашніх умовах молоковідсмоктувача, який, як показало розслідування, очищали в домашній раковині, дезінфікували і іноді збирали, поки він ще вологий.

Ретельне миття, дезінфекція та сушка рук, обладнання та всіх поверхонь перед годуванням дитини важливі, акцентували автори звіту.

Джерело
MedicalXpress
Теги
дитяче харчування новонароджені Смерть США
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