Як заявили на цьому тижні представники Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), бактерії Cronobacter sakazaki із зараженого молоковідсмоктувача викликали інфекцію, від якої в минулому році загинуло немовля.

Експерти CDC попереджають батьків новонароджених про необхідність стерилізації інструментів, які використовуються як частина грудного вигодовування.

– Є кроки, які люди можуть зробити для запобігання інфекцій, – сказала авторка звіту, експерт CDC з інфекційних захворювань у дітей Джулія Хастон.

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Бактерії Cronobacter широко поширені в навколишньому середовищі. Згідно з повідомленням, ті самі бактерії стали причиною відкликання сухої дитячої суміші минулого року.

У цьому випадку недоношена дитина була госпіталізована і померла. Її годували сумішшю грудного молока та рідкого збагачувача грудного молока.

Дослідники випробували зразки зцідженого молока, молоковідсмоктувача, що використовується в лікарні, та рідкого збагачувача грудного молока. Всі результати були негативними.

Але генетичне секвенірування пов’язувало інфекцію з бактеріями з використовуваного в домашніх умовах молоковідсмоктувача, який, як показало розслідування, очищали в домашній раковині, дезінфікували і іноді збирали, поки він ще вологий.

Ретельне миття, дезінфекція та сушка рук, обладнання та всіх поверхонь перед годуванням дитини важливі, акцентували автори звіту.