Врятувати багатьох пацієнтів з осколковими та мінно-вибуховими травмами, які надходять у прифронтову Миколаївську клінічну лікарню, допомагає рентгенівський апарат, придбаний на кошти донорів United24.

Завідувач відділення, лікар-травматолог Василь Сосновський розповів про чоловіка, який потрапив під обстріл і опинився в лікарні з переломом стегна.

– Ми швидко взяли його на операційний стіл. Була складність у доступі, в обмеженому часі, у кровотечі. Але нижню кінцівку вдалося врятувати, – пояснив лікар.

За його словами, за допомогою рентгенівської установки з С-аркою медики змогли встановити металеву конструкцію через малий перетин.

Апарат також дає змогу просканувати людину в будь-якій проєкції, знайти осколок або перелом і вивести рентгенівський знімок на екран. Це скорочує час операції та зменшує крововтрату пацієнта.

За словами Василя Сосновського, буває, що за 5-10 хвилин можна зробити операцію, яку раніше робили 1-3 години.

Фото: МОЗ