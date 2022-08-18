Фандрайзингова платформа UNITED 24 передала військовим для виконання спецоперацій перший медичний вертоліт Мі-2 АМ-1.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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– Вартість вертольота – 23.4 млн гривень (633 790 $). Подібна закупівля відбулася вперше в історії UNITED 24, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вертоліт здатний перевозити двох тяжкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1 200 кг на відстань до 600 км і на швидкості до 200 км/год. Це дозволить оперативно транспортувати тих, для кого кожна хвилина є критичною.

Фото: Мінцифра