У КНП Міська лікарня №9 Запоріжжя через зростання кількості хворих на коронавірус, грип та ГРВІ місцеві мешканці вимушені годинами стояти у черзі до сімейного лікаря. Громадяни говорять, що під кабінетами перебувають і люди з Covid-19.

Вони бояться, що прийшли до лікарні з ГРВІ, а підуть з коронавірусом. Бо дистанції ніхто не дотримується.

В адміністрації закладу усе заперечують. Говорять, що, навпаки, цьогоріч, на другому році пандемії, спромоглися розмежувати потоки пацієнтів: у терапевтичному корпусі приймають лише недужих із симптомами ГРВІ та високою температурою, у кого 36,6 – відряджають у сусідній корпус.

Також медики скаржаться: десятки пацієнтів щодня приймають лише четверо сімейних лікарів. І жодних доплат вони не отримують.

Водночас у стаціонарі лікарні, яка є опорною, зайняті вже 90% ліжок для пацієнтів з коронавірусом, із 260 вільних лишилося лише 25.

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Ситуація з коронавірусом в Україні загалом продовжує погіршуватися. Щодня фіксують збільшення добового приросту хворих.