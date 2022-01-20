На Закарпатті медики поміняли місцями пальці 16-річному підлітку, аби врятувати його руку.

Про це повідомили у Закарпатській обласній лікарні ім. Новака. 16-річного хлопця терміново госпіталізували із сильною травмою руки: він відрізав собі всі пальці руки циркулярною пилою.

Під час огляду травмованої кисті та ампутованих пальців лікарі зробили висновок, що всі пальці пришити буде неможливо.

– З реплантабельних були тільки другий та третій палець. Перший, четвертий та п’ятий ми ніяк не могли пришити, адже вони були дуже сильно травмовані та розчавлені на декількох рівнях циркулярною пилою. Враховуючи те, що нам треба було створити хоча б функцію захвату, ми вирішили поміняти пальці місцями, – зазначив завідувач опікового відділення обласної лікарні, мікрохірург Андрій Погоріляк.

Спеціалісти зробили гетеротопічну реплантацію – відновили, тобто пришили, третій (середній) палець в позицію першого, а другий палець (вказівний) повернули на своє місце.

Погоріляк розповів, що операція була дуже складною, адже потрібно було зшити маленькі судини, артерії та вени, зафіксувати кістки спицями, відновити сухожилки та нерви, розрізані пилою. Загалом вона тривала понад шість годин.

Над операцією працювала команда хірургів – Ростислав Кучінка, Віктор Мишанич, анестезіолог Микола Кіш-Вайда та операційна медсестра Тетяна Серегола. Молодому хлопцю відновили перші два пальці, які надалі допомагатимуть йому в функції захвату кисті.

Джерело: Закарпатська обласна лікарня ім. Новака