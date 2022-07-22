Вчені-медики медичного центру Mount Sinai West в Нью-Йорку успішно вживили нейрочип пацієнту, який, в силу свого захворювання, втратив здатність говорити і рухатися.

Йдеться про процедуру Synchron, в ході якої вчені успішно вставили імплантат довжиною майже 4 см, що складається з проводів і електродів, в кровоносну судину головного мозку пацієнта з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Таким чином з’явилася надія, що пацієнт, який втратив здатність рухатися і говорити, зможе переглядати веб-сторінки і спілкуватися по електронній пошті текстовими повідомленнями просто думаючи — пристрій буде переводити його думки в команди, що відправляються на комп’ютер.

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Процедура Synchron – це стартап, засновники якого вже імплантували свої пристрої чотирьом пацієнтам в Австралії. Люди не зазнали побічних ефектів і змогли виконувати такі завдання, як надсилання повідомлень WhatsApp та здійснення онлайн-покупок.

Повідомляється, що недавня процедура була першою, яку компанія провела в США, випередивши конкурентів, включаючи Neuralink Ілона Маска.

Компанія Synchron, заснована в 2016 році, привернула увагу фахівців в області інтерфейсу мозок-комп’ютер (BCI), оскільки її пристрій, відомий як стентрод, можна вводити в мозок, не прорізаючи череп людини і не пошкоджуючи його тканини.

Лікар робить надріз на шиї пацієнта і вводить стентрод через катетер в яремній вені в кровоносну судину в моторній корі. Коли катетер видаляють, стентрод – циліндрична порожниста дротяна сітка – розкривається і починає зростатися з зовнішніми краями судини.

За словами вчених, процес дуже схожий на імплантацію коронарного стента і займає лише кілька хвилин.

Потім під час другої процедури стентрод підключається через провід до обчислювального пристрою, імплантованого в груди пацієнта. Для цього хірург повинен створити тунель для дроту і кишеню для пристрою під шкірою пацієнта, як це робиться для розміщення кардіостимулятора.

Очікується, що технологія допоможе отримати нові дані і знання про те, як працює мозок, і може призвести до проривів в лікуванні низки розладів, включаючи проблеми з психічним здоров’ям.

Фото: Брайан Ансельм для Bloomberg Businessweek