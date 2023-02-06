Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова готують до виписки 21-річного студента четвертого курсу Харківського університету радіоелектроніки. Дмитро приїхав у гості до батьків у Краматорськ і потрапив під ракетний удар РФ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Батьки були в гостях. Після попадання ракети в будинок першого лютого всі загинули. Діму і сусіда тяжкопоранених витягли з-під завалів, – пише Сергій Риженко.

Зараз дивляться За його словами, хлопець згадав, що бачив біло-жовтий спалах, потім – тиск по всьому тілу, нудота, відчуття, що присипало вугіллям, важка безпросвітна темрява. Студент розповів медикам, що в душі попрощався з рідними, помолився. Намагався виплюнути з рота щебінь, але не вийшло – задихаючись, проковтнув. Ліва частина тіла була притиснута плитою. Крізь зуби намагався покликати на допомогу. Почувши звуки, як міг, мукав. Після надання першої допомоги в Краматорську хлопця з розбитою головою, роздробленим носом, поламаною рукою доставили в лікарню Мечникова. За словами Сергія Риженка, всі необхідні операції і маніпуляції сьогодні вже позаду. Діма готується до виписки, чекає маму, яка вирішила для себе, що народила сина вдруге. Джерело: Сергій Риженко

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