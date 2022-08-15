Чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння напав на фельдшера швидкої допомоги, коли та відвернулася, щоб взяти потрібні медикаменти.

Про це на своїй сторінці у Facebook написали співробітники Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради.

– Це сталося сьогодні, 15 серпня, у Смілі. Близько 14.30 в диспетчерську надійшов виклик, що біля школи, на дитячому майданчику, лежить чоловік і ні на що не реагує. Бригада екстренки прибула до місця події через шість хвилин, – йдеться в повідомленні.

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За словами медиків, вони оглянули чоловіка. Пацієнт був з ознаками явного алкогольного сп’яніння.

Поки фельдшер, молода дівчина, відвернулася, щоб взяти медикаменти, чоловік прийшов до тями і вдарив її ногою. Ще наговорив купу нецензурщини на адресу медиків та жінки, яка викликала швидку. Бригада натиснула тривожну кнопку.

– Удар припав по нозі. Синяк точно буде. Ніхто не очікував, що так станеться. Ось так нестися надавати допомогу людині без свідомості, готуватися до реанімаційних дій, а отримуєш у відповідь таку «подяку», – розповідає постраждала фельдшер.

Повідомляється, що до приїзду поліції чоловік встиг заснути знову. Медики написали заяву в поліцію.

Джерело: КНП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради”