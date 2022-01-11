У Харкові зафіксували перший цього року випадок малярії.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Хворобу діагностували у громадянина Республіки Конго, який прибув на навчання до українського ВНЗ.

– Для дообстеження, встановлення діагнозу та лікування хворого госпіталізовано до терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня №31 Харківської міської ради, – зазначили у центрі.

В осередку за місцем проживання хворого фахівці провели епідеміологічне розслідування та запровадили комплекс протиепідемічних заходів.

Малярія – це група трансмісивних захворювань, що передається від хворої до здорової людини малярійними комарами та протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом.

Хвороба найбільш поширена у країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії. Діагностика захворювання ґрунтується на клініко-епідеміологічних даних (перебування в ендемічній щодо малярії країні), наявності клінічних ознак (гарячкових приступів) та результатів дослідженні крові.

Щоб запобігти інфікуванню, людям, які від’їжджають в ендемічні з малярії країни, рекомендують проводити хіміопрофілактику. Препарат визначається лікарем з урахуванням ступеню поширеності малярії у кожній конкретній місцевості.

Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у людини виникла лихоманка, з’явились головний біль, слабкість, озноб чи інші симптоми, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Джерело: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ