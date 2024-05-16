75 сучасних електромобілів передали медзакладам 20 регіонів України для надання первинної медичної допомоги. Автівки були закуплені у рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя.

– Ми задоволені. Це набагато економніше. Ми думали стосовно придбання автомобіля, але не вистачало коштів, – ділиться Євгеній Ткаченко, головний лікар Компаніївської лікарні, що на Кіровоградщині.

Для чого електромобілі

Автомобілі призначені для виїздів сімейних лікарів, медиків вузької спеціалізації та медсестер до пацієнтів, які проживають у маленьких містечках, селах чи віддалених населених пунктах громади.

– Це наша реакція на паливну кризу, яка була в середині 2022 року. Тоді не можна було забезпечити доїзди пацієнтів до своїх сімейних лікарів, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр додав, що сонячні панелі та електромобілі – шлях до автономності деяких центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Представник Світового банку Геворг Саргсян сказав, що російське вторгнення спричинило серйозне послаблення сектору охорони здоров’я.

– Багато людей мають лімітну мобільність, тож ми маємо зберігати та надавати належну меддопомогу громадянам, – додав Геворг Саргсян.

Куди надійдуть електромобілі

Це перша партія електромобілів, у МОЗ кажуть, що у майбутньому планують розширяти ініціативу.

Віктор Ляшко зазначив, що паралельно з тим вони закуповують наступну партію звичайних дизельних або бензинових автівок.

У МОЗ пояснили, що надавали автомобілі в першу чергу у регіони з найменшою густотою населення.

– Це доцільніше, аніж відкривати там окремі амбулаторії, – сказав Ляшко.

Фото: МОЗ