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Призначення в Міноборони: Департамент охорони здоров’я очолила Оксана Сухорукова

9 Листопада 2023, 09:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
офіс
Джерело: Pexels

У Міністерстві оборони України відбулися кадрові зміни: новим керівником Департаменту охорони здоров’я стала колишня волонтерка з досвідом роботи в системі МОЗ Оксана Сухорукова.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

– Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політики в усьому, що стосується системи охорони здоров’я у Збройних Силах України, – зазначила Наталія Калмикова.

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Швидкий і системний запуск роботи

Повідомляється, що наразі триває процес формування Департаменту і основне завдання Сухорукової – швидкий і системний запуск роботи цієї структури МО.

Хто така Оксана Сухорукова

З 2014 року Оксана Сухорукова – співзасновниця благодійного фонду Свої, який займається питаннями гуманітарної допомоги військовослужбовцям.

Із 2018 до 2020 року працювала в Міністерстві охорони здоров’я керівником директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 роках працювала директоркою департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.

Джерело
Міноборони
Теги
Міністерство Оборони
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