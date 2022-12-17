Улюблені багатьма хліб та макаронні вироби, що містять шкідливі грибкові токсини, які становлять серйозну загрозу для здоров’я людини, попереджають експерти.

Новий аналіз показує, що більшість пшениці — основного інгредієнта, що міститься у виробах із тіста, — виробленого Великобританії, заражена грибковим захворюванням, званим фузаріозом (FHB).

Сам FHB не шкідливий для людини, але виділена ним речовина, відома як мікотоксин, може вбити.

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Експерти з Великобританії виявили, що 70% пшениці, виробленої у Великій Британії в період з 2010 по 2019 рік, містили смертельні мікотоксини.

Дослідники з університетів Бата та Ексетера заявили, що той факт, що вомітоксин міститься в багатьох продуктах, викликає занепокоєння.

– Поки невідомо, як постійна низькорівнева дія мікотоксинів може вплинути на здоров’я людини в довгостроковій перспективі, — говорить вчений Ніл Браун.

Мікотоксини раніше пов’язували з раком печінки та захворюваннями нирок.

Вони також можуть викликати гостре тимчасове блювання, діарею, біль у животі, головний біль та лихоманку.

Аналіз, опублікований у Nature Food, також показав, що чверть пшениці заражена кількома різними мікотоксинами.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає зростання кількості смертельних грибкових інфекцій у всьому світі.

У своєму першому звіті про 19 пріоритетних грибкових патогенів ВООЗ заявила, що стійкість до протигрибкових препаратів тягне за собою серйозні наслідки для здоров’я людини.

Багато грибкових патогенів, у тому числі кандида, що викликає такі поширені інфекції, як вагінальний кандидоз, стають все більш стійкими до лікування.

Професор інфекційних захворювань у Медичній школі Брайтона та Сассекса Джон Коен сказав, що грибкові інфекції “менш поширені, ніж інші типи інфекцій, але можуть викликати надзвичайно серйозні захворювання або смерть“.

За оцінками ВООЗ, щорічно від грибкових захворювань помирає 1,7 млн. людей.

У більшості здорових людей імунна система може боротися з інфекцією, але вона може бути небезпечною для життя хворих людей або людей з ослабленим імунітетом.