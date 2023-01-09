Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Психічні розлади через війну: як отримати безоплатну допомогу у сімейного лікаря

9 Січня 2023, 15:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікар пацієнт
Джерело: Depositphotos

З Нового року почала діяти нова Програма медичних гарантій-2023. Вона включає 41 пакет, за якими українці можуть отримувати медичну допомогу безоплатно.

Одна з цьогорічних новинок – пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Через війну та її наслідки потреба в психологічній допомозі зросла. Тому в Програму медичних гарантій додано новий пакет – Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Завдяки йому кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безоплатно у закладі первинної медичної допомоги.

Зараз дивляться

Лікарі та медсестри медзакладів, які укладають договір на цей пакет, проходять навчальний курс з ведення та лікування пацієнтів з психічними і неврологічними розладами (ПНР).

Що отримує пацієнт в межах пакету:

  • при згоді пацієнта лікар проведе скринінг на психічні розлади. При позитивному результаті – клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу);
  • лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, пов’язані з фізичним здоров’ям;
  • за згоди пацієнта сімейний лікар направить його лікаря-психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій з лікування;
  • план ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;
  • перша психологічна допомога.
  • психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання.
  • супровід пацієнта з ПНР.
  • скерування пацієнта за відсутності позитивної динаміки у стані після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань до лікаря-спеціаліста;
  • психологічна підтримка членів родини, які доглядають за за пацієнтом, а також навчання техніці самодопомоги тощо.

Повний обсяг медичної допомоги за пакетом можна переглянути на сайті НСЗУ у розділі Вимоги ПМГ 2023 –  33 Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Читайте також:
лікарняЯк знайти медичний заклад, що надає безоплатні послуги за договором з НСЗУ

Як отримати психологічну допомогу у лікаря первинки:

  • звернутися до сімейного лікаря самостійно;
  • звернутися до сімейного лікаря з направленням від лікуючого лікаря при встановленому діагнозі Психічні розлади.

Джерело: НСЗУ

Теги
Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь