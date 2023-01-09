З Нового року почала діяти нова Програма медичних гарантій-2023. Вона включає 41 пакет, за якими українці можуть отримувати медичну допомогу безоплатно.

Одна з цьогорічних новинок – пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Через війну та її наслідки потреба в психологічній допомозі зросла. Тому в Програму медичних гарантій додано новий пакет – Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Завдяки йому кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безоплатно у закладі первинної медичної допомоги.

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Лікарі та медсестри медзакладів, які укладають договір на цей пакет, проходять навчальний курс з ведення та лікування пацієнтів з психічними і неврологічними розладами (ПНР).

Що отримує пацієнт в межах пакету:

при згоді пацієнта лікар проведе скринінг на психічні розлади. При позитивному результаті – клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу);

лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, пов’язані з фізичним здоров’ям;

за згоди пацієнта сімейний лікар направить його лікаря-психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій з лікування;

план ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;

перша психологічна допомога.

психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання.

супровід пацієнта з ПНР.

скерування пацієнта за відсутності позитивної динаміки у стані після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань до лікаря-спеціаліста;

психологічна підтримка членів родини, які доглядають за за пацієнтом, а також навчання техніці самодопомоги тощо.

Повний обсяг медичної допомоги за пакетом можна переглянути на сайті НСЗУ у розділі Вимоги ПМГ 2023 – 33 Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Як отримати психологічну допомогу у лікаря первинки:

звернутися до сімейного лікаря самостійно;

звернутися до сімейного лікаря з направленням від лікуючого лікаря при встановленому діагнозі Психічні розлади.

Джерело: НСЗУ