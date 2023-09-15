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Психологічна підтримка в системі освіти: МОН розпочинає модернізацію

15 Вересня 2023, 10:54
Ольга Боднарчук редактор
Психологічна підтримка в системі освіти: МОН розпочинає модернізацію
Джерело: Unsplash

Міністерство освіти та науки України розпочало процес трансформації психологічної служби та супроводу в системі освіти. Про це оголосив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося у Харкові.

Трансформація психологічної служби в системі освіти буде з фокусом на підвищення кваліфікації педагогів, впровадження програм супервізії для психологів, створення діагностичного інструментарію та міжсекторального перенаправлення для кращої психологічної підтримки учнів.

Оксен Лісовий наголосив, що вже діє 10 програм з психосоціальної підтримки. Серед них є програма, розроблена за методикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

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Також Лісовий заявив про необхідність введення як мінімум одної повної ставки шкільного психолога в кожній школі, замість нинішніх 0,5.

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Джерело
Укрінформ
Теги
МОН Оксен Лісовий Освіта в Україні Психологія
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