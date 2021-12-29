У Китаї публічно ганьблять порушників карантину. Їхні імена пишуть на плакатах і демонструють на вулицях.

Озброєна поліція на півдні Китаю провела вулицями чотирьох імовірних порушників Covid-правил, що викликало навіть критику такого жорсткого підходу уряду.

Четверо підозрюваних у масках та захисних костюмах з плакатами, на яких містяться їхні фото і імена, були виставлені перед великим натовпом у місті Цзінсі регіону Гуансі.

Кожного з підозрюваних тримали по двоє поліцейських – у захисних щитках, масках та захисних костюмах – і в оточенні кола поліцейських у повному спорядженні.

Публічна ганьба була запроваджена як частина дисциплінарних заходів, оголошених

місцевою владою у серпні, щоб карати тих, хто порушує правила охорони здоров’я.

У 2010 році Китай заборонив таку публічну ганьбу підозрюваним у кримінальних злочинах, але ця практика відновилася, оскільки місцеві органи влади намагаються забезпечити дотримання національної політики нульового Covid-19.

Це дійство відбувається в той час, коли замкнені мешканці одного з найбільших міст Китаю впевнені, що їм загрожує голодна смерть у своїх будинках. Адже їм заборонили виходити на вулицю навіть, щоб купувати їжу, згідно з новими жорсткими заходами щодо Covid. Хоча в місті зафіксовано лише кілька десятків випадків зараження.

Влада міста Сіань у понеділок повідомили 13 млн людей, що їм дозволено виходити з дому лише в разі запрошення взяти участь у новому раунді масового тестування або в разі невідкладної медичної допомоги.

Чотири людини, яких провели вулицями міста Цзинсі, також були звинувачені в перевезенні нелегальних мігрантів, а кордони Китаю залишаються в основному закритими через пандемію.

Джерело: Daily Mail