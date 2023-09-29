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Пухкі й ароматні: як приготувати кекси на кефірі

29 Вересня 2023, 13:39
Марина Мелехова редактор
кекс

Ці кекси – справжня насолода.  За нашим рецептом смаколики на кефірі виходять пухкі й ароматні. А готуються дуже просто.

Інгредієнти

  • 2 яйця
  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка кефіру
  • 100 г  вершкового масла
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 2 склянки борошна
  • 2 ч. л. розпушувача тіста
  • цукрова пудра для посипки – за смаком

Приготування

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  1. Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром.
  2. Вливаємо кефір, розтоплене вершкове масло й перемішуємо.
  3. Всипаємо борошно, змішане з розпушувачем. Замішуємо рідке тісто.
  4. Викладаємо у змащену маслом форму та розрівнюємо.
  5. Поміщаємо у нагріту до 180 °С духовку та випікаємо приблизно 50 хвилин.
  6. Після приготування звільняємо кекси від форми. Посипаємо цукровою пудрою і….крекс, пекс, кекс – подаємо до чаю.

Порада: за бажанням можна додати у тісто ягоди.

Звісно ж, для тих, хто стежить за своєю фігурою, краще багато кексів не їсти, але ж від кількох просто неможливо відмовитись. Смачного!

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Фото: Згенеровано ШІ

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