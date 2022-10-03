Батьки маленької Еліни, Світлана і Олександр, виїхали на Захід України з Харківщини через війну. Коли донечці раптово стало зле – з’явилась млявість, блювота – звернулись до місцевих лікарів.

Того ж дня дівчинку доправили каретою швидкої допомоги до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Дитина була у критичному стані: з гемотораксом, важкою дихальною недостатністю, низькою сатурацією (82%) та постгеморагічною анемією. Вона потребувала невідкладних реанімаційних заходів.

Повне обстеження виявило масивне паравертебральне новоутворення – нейробластому, що розташувалася у грудній клітці, та значні вторинні ураження.

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Пухлина зміщувала і притискала серце і легені. Ліва частина легень наповнилась рідиною через здавлення.

Медикам вдалось стабілізувати стан Еліни. Ще у реанімаційному відділенні дівчинці негайно розпочали хіміотерапію. Завдяки адекватному лікуванню пухлина зменшилась в розмірах, а функція дихання відновилась повністю.

Зараз маленька красуня з Харківщини продовжує лікування в онкологів ЗУСДМЦ.

Лікарі говорять, що її стан покращився – і клінічно, і лабораторно: основна пухлина та вторинні ураження організму поступово зменшуються, проте попереду ще тривала терапія.

Джерело: ЗУСДМЦ