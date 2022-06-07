Медики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру видалили у 13-річної Галини з Тернопільщини величезну пухлину, яка, за свідченнями фахівців, ледь вміщалася в двох руках.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що гігантське утворення на лівому яєчнику заповнило практично всю черевну порожнину дитини. Операція тривала майже 4 години.

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Разом з пухлиною і самим яєчником хірурги видалили також 1,5 л асцитичної рідини й кілька менших утворень. Інший яєчник виявився здоровим і його вдалося зберегти.

– Мама і сама дівчинка не помічали проблему до початку війни. Однак у березні сім’я пережила сильний стрес: захищаючи Харків, загинув 20-річний племінник, якого мама Галини виховувала як сина, – повідомляють медики.

За їхніми словами, дівчинка дуже переживала і, як розповіла мама, помітно схудла. Тоді й помітили збільшений живіт, який став заважати юній пацієнтці, і відсутність місячних.

– Така патологія не рідкість у дівчаток-підлітків саме з початком статевого дозрівання. Однак розмір цієї пухлини вразив наших медиків. Це, мабуть, одне з найбільших новоутворень, які нам доводилося видаляти, – розповів хірург лікарні Orest Leshnevsky.

Повідомляється, що після операції дівчинка почувається добре. Вона поки залишається в Центрі і отримує спеціалізоване лікування.

За словами лікарів, такі пухлини на початкових стадіях протікають безсимптомно. Тому виявити їх вчасно можна тільки завдяки регулярним профілактичним обстеженням.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр