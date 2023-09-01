Злоякісну карциному щитовидки розміром 18-20 см видалили пацієнтці Чернівецької обласної клінічної лікарні.

До величезної пухлинии під час хірургічного втручання було важко дістатися, існував великий ризик пошкодження зворотного гортанного нерва. Тому хірурги провели операцію в декілька етапів.

Завдяки застосуванню новітніх методик вдалося успішно завершити хірургічне втручання і досягти достатнього косметичного ефекту.

Пацієнтці діагностували папілярну карциному щитоподібної залози — це злоякісна пухлина. Патологія складає 80% серед усіх видів раку цього органу. Частіше хворіють люди віком 45-60 років, але статистика свідчить, що рак щитовидки може з’являтись у пацієнтів всіх вікових категорій.

Пухлина щитоподібної залози не агресивна. Це утворення може багато років не розвиватися і не метастазувати в інші органи. Саме тому хворі пізно звертаються по медичну допомогу. Лікуються самотужки усілякими відварами і гомеопатією.

До лікарні потрапляють з гігантськими новоутвореннями, коли хвороба спричиняє не тільки косметичні дефекти, а й завдає суттєвих проблем здоров’ю – призводить до порушень процесів життєдіяльності (дихання, ковтання, мовлення тощо).

У випадку пізнього звернення лікарю доводиться мати справу з важкими випадками раку.

– При карциномі щитоподібної залози здійснюють тотальне видалення не лише органа, а й лімфатичних вузлів шиї, – пояснює ендокринний хірург Олександр Білоокий.

Ця необхідність зумовлена тим, задавнена пухлина вростає у лімфатичні вузли, навколишні м’язи шиї, нервові волокна, судини тощо.

Лікар відзначає, що сучасні методики діагностики дозволяють розпізнати рак на ранніх стадіях і якомога раніше почати лікування.

Завдяки своєчасному оперативному лікуванню та комплексній терапії хворобу вдається здолати і пацієнт може прожити довге повноцінне життя.

Джерело і фото: Чернівецька обласна клінічна лікарня