У лікарні Сан-Донато, розташованій в італійському місті Ареццо, 30-річний хірург-уролог, який підозрював у 64-річного пацієнта злоякісну пухлину, прийняв рішення про ампутацію статевого члена. Але, як з’ясувалося пізніше, необхідності в такому радикальному методі лікування не було.

Цей вельми делікатний випадок став предметом судових розглядів, оскільки пацієнт подав позов на медика про відшкодування завданих збитків. Сума вказана досить значна. Лікар також підозрюється в завданні особливо тяжких тілесних ушкоджень.

Адвокати потерпілого вказують на те, що підозри на пухлинну патологію статевого члена у їхнього клієнта спростували післяопераційні гістологічні дослідження: з’ясувалося, що у чоловіка був сифіліс.

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Сам потерпілий каже, що дії уролога позбавили його можливості вступати в статевий зв’язок, а також зробили дуже проблематичним нормальне сечовипускання.

Однак заступник прокурора республіки Лаура Таддеї не побачила переконливих аргументів для притягнення медика до кримінальної відповідальності. А суддя вирішив, що справу слід краще вивчити.

Наразі тривають технічні консультації з метою співвіднести подію з медичними протоколами. Питання обговорюється по суті, а також у світлі керівних принципів судової практики.

Результат далеко не очевидний, оскільки той самий суд в Ареццо в іншій дещо подібній справі виправдав лікарів, які видалили у пацієнта здорову нирку, імовірно уражену пухлиною.

Джерело: Сorriere di Аrezzo