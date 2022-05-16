У Львові медики прооперували 7-річного хлопчика з Тернопільської області, у якого був рецидивуючий папіломатоз гортані.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. Дитина скаржилася на охриплість голосу та задишку, оскільки доброякісні пухлини, які спричинені папіломавірусом, ростуть у найвужчому місці дихальних шляхів, закриваючи голосову щілину. Це загрожує життю дитини.

Андрій потрапив до Охматдиту на операцію вдруге. Перший раз хлопчик разом із ще сімома маленькими пацієнтами зі всієї України з таким же діагнозом перенесли оперативні втручання у грудні 2021 року.

– Ми єдина клініка в Україні, що спеціалізується на топічному застосуванні ліків у гортань. Цей метод запобігає рецидивам, або подовжує час між рецидивами. Серед моїх пацієнтів є дитини, яка мала понад 70 операцій і завдяки тому, що в грудні їй було введено препарат у голосові зв’язки, період до наступної операції у неї збільшився з 2-3 тижнів до 4 місяців, – розповів керівник Клініки хірургії голови та шиї Федір Юрочко.

За його словами, у хлопчика ремісія була майже шість місяців. Лікарі його знову прооперували класичним способом.

В Охматдиті додали, що дитина з відновленим голосом та спокійним диханням 16 травня поїхала додому та веде звичне активне життя.

Лікар просить звертати увагу батьків на тривалу охриплість голосу у дітей і задишку під час фізичного навантаження, не нехтувати скаргами та терміново звертатися на консультацію.

Крім того, в Охматдиті лікують дітей з вадами статевих органів. Лікарі проводять реконструктивні операції тим, хто має порушення статевої диференціації.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит