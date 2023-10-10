Аналітики та експерти розвідки помітили зміни в зовнішності, мові та позі російського диктатора Путіна під час його публічних виступів і вважають, що це свідчить про погіршення його здоров’я.

Документи, що просочилися в The Sun, свідчать про лікування раку, хоча є припущення, що Путін страждає на хворобу Паркінсона.

Чутки про його здоров’я знову почали циркулювати після вересневої зустрічі з Кім Чен Ином. Сидячи поруч із північнокорейським тираном, Путін був тремтячим і неспокійним. Він робив повторювані ривки коліном, водночас явно намагаючись контролювати ліву ногу.

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За словами експерта з поведінкової психології Джастіна Гаспаровича, у Путіна спостерігаються симптоми, схожі на стан тих, хто страждає на інсульт, мігрень, розсіяний склероз і пухлини головного мозку.

– Путін має безліч тривожних симптомів, включно із сильним головним болем, затьмаренням зору і своєрідним онімінням язика і кінцівок, – зазначив Гаспарович.

За словами експерта, якщо Путін справді має такими проблемами зі здоров’ям, це може вплинути не тільки на його фізичні можливості, а й на ухвалення рішень, рівень стресу та загальне психологічне благополуччя.

Але найрізкішу заяву про здоров’я Путіна зробив російський професор Валерій Соловей. У виступі на Ходорковский.Live він сказав, що Путін перебуває в такому фізичному стані, що цю осінь він не переживе.

– Я вважаю, що є дуже велика ймовірність, що це буде його останній день народження, і це буде чудова новина, – зізнався експерт із розвідки з Букінгемського університету.

За його словами, єдиний спосіб позбавити народ України жахливих страждань – це якщо Путіна вб’ють, а другим найкращим варіантом буде державний переворот, зазначив експерт.