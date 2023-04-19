Володимиру, вантажнику з Львівської області, у лікарні Святого Пантелеймона зробили успішну операцію з приживлення двох відірваних через нещасний випадок пальців руки.

Причому шанси на вдалий результат від самого початку були дуже примарні.

Варто зазначити, що ця рука у 21-річного Володимира вже зазнавала травм. І тоді операція не змогла допомогти, фалангу безіменного пальця довелося ампутувати.

І ось знову нещасний випадок на роботі, знов постраждала та сама рука, але значно більше: відірвало два пальці.

Добре, що Володимира дуже швидко доставили з Яворова до Львова, до лікарні Святого Пантелеймона.

Хірурги, побачивши, що середній і вказівний пальці відсікло по лінії згину, не давали багато шансів на успіх. Така травма вважається дуже складною.

Але попри все лікарі взялися оперувати. І їм вдалося зробити майже неймовірне. П’ять годин тривала складна реплантація з пальців. І вийшло!

Хірурги раділи не менше за пацієнта, бо в половині подібних випадків нічого зробити не вдається.

Уже минуло три місяці від операції. Приживлені пальці функціонують. А реабілітаційні вправи дали змогу хлопцю підвищити чутливість кисті.

Попереду в молодого вантажника ще одна операція. Вже з реконструкції сухожиль. Щоб покращити функції згинання та розгинання.

Джерело і фото: 1ТМО Львова