Влада Канади відкладає плани, які дозволили б людям з психічними захворюваннями отримати доступ до смерті за допомогою лікаря: багато медиків побоюються, що система охорони здоров’я не готова справлятися зі складними випадками.

Очікується, що з березня 2023 року Канада стане однією з небагатьох країн у світі, де дозволена евтаназія при хронічних психічних розладах.

– Ми повинні рухатися вперед обачно. Ми знаємо, що нам потрібно отримати це право, щоб захистити вразливих, а також підтримати автономію і свободу вибору людини, – заявив міністр юстиції Девід Ламетті.

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Повідомляється, що і він, і міністр психічного здоров’я і наркозалежності країни Керолайн Беннетт підтвердили свою впевненість в наявності адекватних процесуальних гарантій.

Коли в 2016 році в Канаді вперше були ухвалені закони, що дозволяють евтаназію, право на цю процедуру мали тільки пацієнти з невиліковною хворобою.

Але в 2019 році суддя Квебеку визнав це правило неконституційним, підштовхнувши законодавців до внесення змін до чинних законів.

Законопроєкт C-7, ухвалений у березні 2021 року, став наслідком цього рішення суду, але законодавці запровадили дворічну заборону на пацієнтів з психічними захворюваннями, що дало їм більше часу для вивчення питання. Це дослідження має закінчитися 17 березня.

В останні тижні психіатри говорили про недостатню готовність системи охорони здоров’я. У повідомленнях ЗМІ також висвітлювалися спірні випадки, що ще більше поляризувало проблему.