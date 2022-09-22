У Сирії, вперше за багато років, спостерігається спалах холери. На думку експертів, основна причина – сильно забруднена річка Євфрат, яка є основним джерелом води, яку використовують як для пиття, так і для зрошення.

– Ми страждаємо від діареї, блювання і болю, тому що ми п’ємо прямо з річки Євфрат, — сказав журналістам AFP 45-річний чоловік з лікарні, який ледве міг говорити.

Хвороба вперше з 2009 року повертається до Сирії, де майже дві третини водоочисних споруд, половина насосних станцій і одна третина водонапірних веж були, за даними ООН, пошкоджені більш ніж десятирічною війною.

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Сирійський уряд оголосив про 23 смертельних випадках і більш ніж 250 випадків захворювання холерою в шести з 14 провінцій країни з початку спалаху у вересні, причому більшість випадків сконцентровано в північній провінції Алеппо.

Як відомо, холера зазвичай передається через забруднену їжу або воду і поширюється в житлових районах, де відсутні належні каналізаційні мережі або водопровідна питна вода.