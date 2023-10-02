Надмірне вживання води двічі мало не вбило 29-річного американця Ліама Фіндлі, який страждає на дуже рідкісне захворювання травного тракту.

У 2017 році Ліаму поставили діагноз ахалазія. Це стан, за якого людина не може ковтати. У якийсь момент молодий чоловік виявив, що не може їсти навіть такі прості страви, як бутерброди.

Досить скоро стан Ліама настільки погіршився, що йому довелося випльовувати їжу у відро для сміття. Через критичну нестачу калорій він сильно схуд.

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У клініці, куди він звернувся по допомогу, після низки тестів було поставлено діагноз, який, за даними Johns Hopkins Medicine, зачіпає від восьми до 12 осіб на кожні 100 тис.

Після кількох місяців очікування Ліаму зробили операцію, під час якої йому розрізали верхню частину шлунка, що полегшило ковтання їжі. Однак медики сказали, що доведеться пити багато води, щоб забезпечити травлення.

І хоча справи Ліама, нарешті, пішли на поправку, у січні цього року трапилася катастрофа, коли величезне споживання води, два-три літри за прийом їжі, вперше мало не вбило його.

– Я зблід, втратив чутливість пальців і ніг, і мені довелося звернутися у відділення невідкладної допомоги, – розповідає Ліам.

У лікарні його довелося накачувати електролітами, щоб відновити водний баланс. Та інцидент спонукав чоловіка бути більш обережним у споживанні води.

Але коли влітку він поїхав у відпустку до Риму, то переніс ще один майже смертельний напад водного отруєння, оскільки щосили намагався зберегти прохолоду в спекотну погоду.

– Цей випадок виявився не таким серйозним, як січневий, і я просто ніби відпочив у лікарні, але це було додаткове попередження, – каже американець.

Він зізнався, що за час, проведений у лікарняній палаті, навіть встиг написати дитячу книжку, яку вже опубліковано.